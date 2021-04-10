طقس الخليج .. رياح نشطة فى السعودية و غير مستقر فى الكويت وصحو فى الامارات

كتب : أحمد علوى

تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج اليوم السبت حيث، تشهد السعودية نشاط قوى للرياح ، بينما يكون غير مستقر فى الكويت ، على ان يكون صحوا فى الامارات

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية) فيما يطرأ أنخفاض في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) وسماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي الأوسط بسرعة 25 – 50 كم/ساعة. وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويكون من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-42كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الكويت :

وفى الكويت يكون الطقس غير مستقر تدريجيا و مغبر والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى شديدة السرعة 30 - 65 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وفى المساء يكون الطقس غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .





الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر شرقاً، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:09 والمد الثاني عند 01:07 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 06:56 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:02 والمد الثاني عند الساعة 21:15 والجزر الاول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:41 .