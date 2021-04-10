اليوم السابع
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السبت، 10 أبريل 2021 03:02 م
خالد صلاح
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ضبط 19 مخبزا بسبب تهريبها الدقيق ورفع 305 حالات إشغال طريق في البحيرة

السبت، 10 أبريل 2021 01:53 م
ضبط 19 مخبزا بسبب تهريبها الدقيق ورفع 305 حالات إشغال طريق في البحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين في البحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 19 مخبزا بمركزى حوش عيسى والدلنجات، وذلك لإنتاجها خبزا مخالف للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، وكذلك لتهريب حصص من الدقيق المدعم. وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزى كوم حمادة ودمنهور حملات مرورية بالتنسيق مع قسم الإشغالات أسفرت عن: رفع 305 حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بنطاق شوارع "الروضة - النافورة - سيدى عمر - الأتوبيس - أحمد محرم - النفق - الشاذلى - محمود الحبروك - عرابى" ، وضبط  15 شيشه بعدد من المقاهى المخالفة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمركز ومدينه كوم حمادة.

 

 


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