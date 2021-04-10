اليوم السابع
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ضبط المتهم بإلقاء حجارة على قطار الصعيد واصابة طفل بانفجار بالعين

السبت، 10 أبريل 2021 01:57 ص
ضبط المتهم بإلقاء حجارة على قطار الصعيد واصابة طفل بانفجار بالعين حملات امنية
كتب محمود عبد الراضيى

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة قيام مجهول بإلقاء حجر تجاه أحد القطارات خط ( القاهرة / أسوان ) حال سيره بنطاق محافظة بنى سويف، مما أدى إلى إصابة ( طفل – 6 سنوات ) بانفجار فى العين اليمنى، حيث تم تحديد مرتكب الواقعة ( طفل – 9 سنوات – مقيم بمركز الفشن).
 
وباستدعائه حضر بصحبة والده وأقر بقيامه بإلقاء قطعة حجارة أثناء لهوه أمام مسكنه الكائن بجوار شريط السكة الحديد تجاه القطار فحدثت إصابة الطفل المجنى عليه، وبسؤال والده أيد ما جاء بأقوال نجله فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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