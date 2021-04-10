ضبط المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في قنا

قنا صابر سعد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهمين بقتل عامل بطلقات نارية بسبب خلافات عائلية بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا. وكشفت تحريات العقيد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن المتهمين أطلقا النيران على المجني عليه بسبب تجدد خلافات بين العائلتين بسبب الجيرة ولهو الأطفال في مركز فرشوط بقنا.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة فرشوط بمصرع شخص بعد إصابته بطلقات في تجدد خلافات عائلتين بفرشوط.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.