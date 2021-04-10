ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 625 حكما فى حملة أمنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة ومخالفات مرورية وقضايا تموينية خلال حملة مكبرة، بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان. وأسفرت نتائج الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، عن ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام.

وفي مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ 625 حكماً، على النحو التالي: 121 حكم حبس جزئي و 24 حكم حبس مستأنف و396 حكم غرامات و 108 أحكام مخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 15 قضية تموينية، على النحو التالي : 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 464 مخالفة مرورية على النحو التالى: التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 87 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفات متنوعة، وضبط 3 توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص.