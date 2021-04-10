صحف بريطانيا تنعى الأمير فيليب وتعزى الملكة: وداعا يا حبيبى..ونبكى معك سيدتى

كتبت رباب فتحى

اهتمت كبرى الصحف الصادرة اليوم السبت حول العالم بتوديع الأمير فيليب، دوق أدنبرة، مع إشادتها جميعا بولائه للملكة إليزابيث، وشعوره بالواجب، وتعليقاته غير الصحيحة سياسياً في بعض الأحيان. وبالطبع احتلت الصحافة البريطانية الصدارة مع تخصيص جميع صفحاتها الأولى لنعى الأمير فيليب وتخصيص أعداد تذكارية حول حياة الدوق الطويلة.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" على صفحتها الرئيسية: "الوداع يا حبيبي"، حيث تحدثت عن "الخسارة المفجعة" للملكة بعد أن غيب الموت زوجها.

ومن جانبها، تبنت صحيفة "ذا ميرور" نهجًا مشابهًا وكتبت عنوانها الرئيسي "وداعا يا حبيبي" إلى جانب صورة للزوجين الملكيين.

أما صحيفة "الجارديان"، فوضعت صورة شخصية بالأبيض والأسود إلى جانب عنوان رئيسى "الأمير فيليب 1921-2021" حيث تقدم المراسلة الملكية كارولين ديفيز تقارير عن تدفق رسائل التعزية من جميع أنحاء العالم لنعى الدوق.

بينما كتبت صحيفة "ذا صن" عنوانها "كلنا نبكي معك يا سيدتي" ، كما خصصت عدد تذكارى مكون من 24 صفحة لتكريم دوق أدنبرة، يتضمن قصة هروبه الأسطورية وهو شاب من كورفو في صندوق فواكه. وكتبت العنوان "طفل في علبة برتقالية".

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العائلة المالكة اضطرت للتخلي عن الخطط الموضوعة بعناية لجنازة دوق إدنبرة ،الأمير فيليب والتي تمت مراجعتها على مدار سنوات عديدة ، بسبب جائحة فيروس كورونا ، مع عدم قدرة العامة على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الملكة وكبار مساعديها سيكون عليهم الآن تجهيز وداع مناسب للشريك الأطول خدمة في التاريخ البريطاني في ظل القيود الحالية. سيتم تنفيذ الخطط بمجرد الموافقة عليها شخصيًا من قبل الملكة.

واعتبرت الصحيفة أن تنظيم المراسم سيكون مهمة كبيرة. ويقال إن المنظمين "قلقون بشدة" لعدم تنظيم أي شيء يجذب التجمعات الجماهيرية. تواجه الشرطة المهمة الصعبة والحساسة المتمثلة في ضمان عدم تجمع الحشود لتقديم احترامهم الأخير للدوق.