سلطات العراق تعلن اعتقال متهمين بالإرهاب والاحتيال وتجارة الأعضاء البشرية

وكالات

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الجمعة، اعتقال متهمين بالإرهاب والاحتيال وتجارة الأعضاء البشرية.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وتم ضبط مخزن للعتاد المتوسط وسلاح (BKC) غربي بغداد".

وأشار البيان إلى أن الفرقة الأولى للشرطة الاتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب، ومتهم بتجارة الأعضاء البشرية، وآخر بالسرقة، بالإضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقا ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة.