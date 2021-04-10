وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 82 كيلومترا وعلى بعد 45 كيلومترا جنوب غربي مدينة مالانج في مقاطعة جاوة الشرقية، بحسب ما أوردته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية.



ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن سقوط ضحايا، لكن الزلزال هز مدينة مالانج التي يبلغ عدد سكانها عدة ملايين، وقال عنه سكان إنه كان قويا.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا نظرا لوقوعها في منطقة "الحزام الناري" بالمحيط الهادئ.