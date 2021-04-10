وقالت رئيسة "التجمع الوطنى"، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة الأمريكية"، الخميس، إنه "مع إمكانية الفوز في الانتخابات الرئاسية التي صارت الآن أعلى من أي وقت مضى، يجب أن أكون مرشحة جميع من يريدون خوض المعركة الوطنية".





وكانت مارين لوبان، قد صرحت في فبراير أنها "تفكر" في التنحي عن رئاسة حزبها حتى تكون "مرشحة جميع الفرنسيين" على أن تكون "مدعومة بلا شك" من الحزب.