قالت زعيمة حزب التجمع الوطنى الفرنسى، مارين لوبان، التى تنتمى لتيار اليمين المتطرف، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنها ستخوض الانتخابات الرئاسية في 2022، معربة عن اعتقادها بأن فوزها أمر محتمل جدا.
وكان الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، فاز على لوبان في انتخابات عام 2017.
وقالت رئيسة "التجمع الوطنى"، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة الأمريكية"، الخميس، إنه "مع إمكانية الفوز في الانتخابات الرئاسية التي صارت الآن أعلى من أي وقت مضى، يجب أن أكون مرشحة جميع من يريدون خوض المعركة الوطنية".
وقالت رئيسة "التجمع الوطنى"، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة الأمريكية"، الخميس، إنه "مع إمكانية الفوز في الانتخابات الرئاسية التي صارت الآن أعلى من أي وقت مضى، يجب أن أكون مرشحة جميع من يريدون خوض المعركة الوطنية".
وكانت مارين لوبان، قد صرحت في فبراير أنها "تفكر" في التنحي عن رئاسة حزبها حتى تكون "مرشحة جميع الفرنسيين" على أن تكون "مدعومة بلا شك" من الحزب.
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