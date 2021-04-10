رئيس جهاز 6 أكتوبر: 84% نسبة تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع "JANNA"

كتب ـ أحمد حسن

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات وإزالة أي عقبات.

واستهل المهندس عادل النجار، ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع "JANNA"، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 6720 وحدة سكنية بالمشروع بإجمالي (280عمارة) على مساحة حوالي 154 فداناً بنسبة إنجاز بلغت نحو 84%، وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، أعمال تنسيق الموقع العام، وتتضمن ممرات المشاة ومناطق الجلوس والمناطق الخضراء ومناطق ألعاب الأطفال، ومنطقة حمام السباحة، وأعمال الإضاءة الخاصة بالممرات والتشجير.

وتابع رئيس الجهاز محطة صرف صحي المعالجة الغربية بطاقة إنتاجية 150 ألف م3 /يوم، بنظام المعالجة الثلاثية، كما قام بالمرور على عددٍ من المحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.