اليوم السابع
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رئيس بنك الاستثمار الأوروبى يرحب بتسليم لقاحات كوفاكس إلى 100 دولة

السبت، 10 أبريل 2021 11:00 م
رئيس بنك الاستثمار الأوروبى يرحب بتسليم لقاحات كوفاكس إلى 100 دولة لقاحات ضمن مبادرة كوفاكس
لوكسمبورج /أ ش أ/

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رحب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنر هوير، اليوم السبت، بتسليم دفعات كبيرة من لقاح فيروس كورونا إلى أكثر من 100 دولة فى إطار مبادرة "كوفاكس".

ووفقا لبيان صحفى صادر عن البنك الأوروبي، اليوم السبت، وافق بنك الاستثمار الأوروبى فى ديسمبر الماضى على تمويل بقيمة 400 مليون يورو لتوفير الجرعات اللازمة من اللقاح للدول منخفضة ومتوسطة الدخل فى إطار مبادرة "كوفاكس".

وأشار البنك فى بيانه إلى أن مبادرة "كوفاكس" أطلقت آلية جديدة فى مارس الماضى بالتعاون مع التحالف الدولى للقاحات والتحصين (جافي) لتحفيز المزيد من الالتزام والدعم لسرعة وصول اللقاحات المدعومة.

يذكر أن مبادرة "كوفاكس" قدمت أكثر من 38 مليون جرعة لقاح إلى أكثر من 100 دولة فى ست قارات حتى الآن، عبر شركتا "أسترازينيكا" و"فايزر" وكذلك معهد سيروم الهندي. وأشارت المبادرة إلى أن توفير حوالى 1.8 مليار جرعة من اللقاحات تتطلب من المانحين تقديم مليار دولار أمريكى إضافية فى عام 2021.

 


رئيس بنك الاستثمار الأوروبى

لقاحات

كورونا

كوفاكس

التلقيح ضد كورونا

فيروس كورونا

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