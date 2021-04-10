اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

السبت، 10 أبريل 2021 11:20 ص
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم شيخ الازهر
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.  
 
وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات، وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان.   
 
وقال الدكتور مدبولي: إننا، ونحن نستقبل هذا الشهر المعظم، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام.
 
 
 
 

شيخ الازهر

رئيس الوزراء

شهر رمضان

مصطفى مدبولى

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