اليوم السابع
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رئيس النواب مهنأ الرئيس السيسى بشهر رمضان: نؤيد ما يتحقق على أيديكم من إنجازات

السبت، 10 أبريل 2021 10:59 ص
رئيس النواب مهنأ الرئيس السيسى بشهر رمضان: نؤيد ما يتحقق على أيديكم من إنجازات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

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أرسل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
 
وقال رئيس مجلس النواب فى برقية التهنئة: "إنه لمن دواعى سرورى أن أهديكم باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".‏
 
وأردف المستشار الدكتور حنفى جبالى: "لقد وضعتم يا سيادة الرئيس- أمامكم هدفاً لا تحيدون عنه- وهو بناء الاقتصاد ‏والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة ‏بالحقائق- مهما كان وقعها- طريقاً، إيماناً منكم بأن نجاح مسيرتنا يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرتنا جميعاً على مواجهة المشكلة الاقتصادية بأقدام ثابتة وقلوب طاهرة وأفكار خلاقة".
 
وأضاف رئيس مجلس النواب: "ننتهز هذه المناسبة الدينية الجليلة لنقرر أن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات ‏الشعب، يؤيد ويبارك ما يتحقق على أيديكم من إنجازات ظاهرة جلية يقف على كل منها ‏شاهد ودليل، لبلوغ شعب مصر العظيم- الذى أودعكم أمانته- مرفأ الأمن والأمان، ويكون محوراً ‏من محاور التنمية التي يسعى إليها الجميع، وإنه لبالغها بإذن الله".‏
 
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلاً: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً.‏"
 
 

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النواب 2021

شهر رمضان

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