دبلوم فوق المتوسط ودكتوراة مهنية أبرز الدرجات العلمية بالجامعات التكنولوجية

كتب ـ هشام عبد الجليل

يهدف القانون رقم 72 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، للتوسع فى الجامعات التكنولوجية، وذلك فى إطار خطة التطوير التى تشهدها الجامعات خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية.

وفيما يلى نستعرض الدرجات العلمية التى تمنحها هذه الجامعات كالتالى:.

تمنح الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد مجلس الجامعة، الدرجات العلمية الآتية:

1- الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا بالتخصص:

ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام أو ما يعادلها.

2- البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص:

ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا بالتخصص، أو ما يعادله من الشهادات الفنية.

3- الماجستير المهنى فى التكنولوجيا في التخصص:

ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس المهنى بالتكنولوجيا في التخصص، أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية.

4- الدكتوراة المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص:

يلتحق للحصول عليها الطالب الحاصل على درجة الماجستير المهنى فى التخصص، أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية، ومتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وجميع الأمور المتعلقة بالدراسة.

كما تمنح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل فى المجتمع المحيط بكل كلية، وكذا دراسات حرة للتعليم المستمر وتغيير المسار والتدريب المهنى فى المجالات التخصصية لكليات الجامعة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى.