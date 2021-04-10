اليوم السابع
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حبس قاتل صديقه بفايد فى الإسماعيلية بعد مشادة بينهما على ذمة التحقيقات

السبت، 10 أبريل 2021 12:46 م
حبس قاتل صديقه بفايد فى الإسماعيلية بعد مشادة بينهما على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أمرت نيابة مركز ومدينة فايد بحبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل أحد جيرانه وصديقه بسبب خلاف مالي وقع بينهما، بمنطقة "عمار" التابعة لقرية فنارة بدائرة مركز فايد فى محافظة الإسماعيلية. وكان لقى شاب فى الثلاثينيات من العمر مصرعه مساء الأربعاء الماضى، على يد صديقه بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارًا من رئيس مباحث فايد، يفيد مصرع شاب بمنطقة عمار بقرية فنارة التابعة لمركز فايد.

وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائى لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشادة بين المجنى عليه وأحد أصدقائه، ما تسبب فى طعن الجانى له مستخدما سلاح أبيض، وتحفظت الشرطة على الجثمان وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان علي خلاف مع الجاني والتقيا بمنطقة "عمار" التابعة لقرية فنارة بدائرة مركز فايد وسدد له عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض معه، وتمكنت وحدة وحدة مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي، من القبض علي المتهم بعد ارتكابه للجريمة وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبحسب تحريات المباحث فإن المجني عليه يدعى إيهاب محمد وشهرته "إيهاب مكرونة" بائع أسماك ومقيم بقرية فنارة، وله نجلة في الخامسة من عمرها.

 


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