تونس تخصيص 100 مليون دولار لمساعدة المتضررين من تداعيات كورونا

تونس /أ ش أ/

أعلن رئيس الوزراء التونسى هشام مشيشى، اليوم السبت، أن ثلث القرض التى ستحصل عليه تونس من البنك الدولى بقيمة 100مليون دولار، سيتم تخصيصه لمساعدة الفئات الهشة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مشيشى - فى تصريح إعلامى - أن حكومته ستعرض على البرلمان التونسى الأسبوع المقبل ، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على القرض المصادق عليه من قبل البنك الدولي، من أجل النظر فيه والتصديق عليه.

وكان مجلس إدارة البنك الدولى قد صادق يوم الأربعاء 31 مارس 2021، على منح تونس قرض بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، التى تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد.