تعزيزات لتأمين مباراة الزمالك وتونجيث المصيرية في دوري أبطال أفريقيا اليوم

كتب محمود عبد الراضي

أنهت الأجهزة الأمنية استعدادها لتأمين مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء هام ومصيري حيث ينبغي على الأبيض تحقيق الفوز في موقعة استاد القاهرة مع انتظار سقوط مولودية الجزائر فى مباراته أمام الترجي بتونس بالجولة نفسها ليتأهل الزمالك للدور المقبل كثاني المجموعة خلف الترجي المتصدر.

ويعزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط ملعب المباراة، مع تأمين الفريقين، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة المصيرية.

وشدد المدرب الفرنسي على ضرورة التركيز في لقاء تونجيث فقط دون النظر لنتيجة مباراة الترجي والمولودية، مؤكدا أن تقديم أداء جيد أمام بطل السنغال وحصد الثلاث نقاط سيجعل الجماهير البيضاء فخورة باللاعبين بغض النظر عن نتيجة لقاء تونس ومصير التأهل للدور المقبل من عدمه.