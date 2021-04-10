أ ش أ

أعلن مسئولون أفغان وقوع انفجار فى منطقة بها منشآت للغاز فى مدينة "هرات" الواقعة غربي البلاد، ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم السبت، عن المسئولين قولهم إن الانفجار تسبب في نشوب حريق كبير، مشيرين إلى أنه يتم بذل الجهود من أجل إخماد هذا الحريق".. ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت مصادر أمنية في أفغانستان، أكدت أمس أن 9 من أفراد حرس الحدود قتلوا في هجمات مزدوجة استهدفت مواقعهم فى إقليم هرات غرب البلاد، وأفادت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، بأن الهجوم استهدف موقعين حدوديين في منطقتى كوهان وجوريان فى إقليم هرات الليلة الماضية.