أعلن مسئولون أفغان وقوع انفجار فى منطقة بها منشآت للغاز فى مدينة "هرات" الواقعة غربي البلاد، ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم السبت، عن المسئولين قولهم إن الانفجار تسبب في نشوب حريق كبير، مشيرين إلى أنه يتم بذل الجهود من أجل إخماد هذا الحريق".. ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
وكانت مصادر أمنية في أفغانستان، أكدت أمس أن 9 من أفراد حرس الحدود قتلوا في هجمات مزدوجة استهدفت مواقعهم فى إقليم هرات غرب البلاد، وأفادت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، بأن الهجوم استهدف موقعين حدوديين في منطقتى كوهان وجوريان فى إقليم هرات الليلة الماضية.
وتشترك كلتا المنطقتين ديموجرافيًا في الحدود مع إيران، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المنطقتين سقطتا فى أيدى طالبان بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية، واحتجز مقاتلو طالبان ما لا يقل عن 15 من أفراد أمن الحدود كرهائن، ولم يعلق المسؤولون الحكوميون بعد على كلا الحادثين.
ويأتي ذلك فيما أصيب ستة أطفال من عائلة واحدة في انفجار عبوة ناسفة فى مزار الشريف بإقليم بلخ، وأفادت شرطة الإقليم بأن الحادث وقع أمس عندما استهدفت عبوة ناسفة سيارة لكبار العشائر.
وتأتى هذه الحوادث على الرغم من الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام ووسط تزايد أعمال العنف في جميع أنحاء أفغانستان في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.
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