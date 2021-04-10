اليوم السابع
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السبت، 10 أبريل 2021 03:00 ص
خالد صلاح
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انطلاق أولى رحلات شركات الطيران الشارتر السياحية في كرواتيا قبل نهاية العام الجاري

السبت، 10 أبريل 2021 03:00 ص
انطلاق أولى رحلات شركات الطيران الشارتر السياحية في كرواتيا قبل نهاية العام الجاري طائرة - ارشيفية
وكالات

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قالت شركة خطوط ETF Airways الجوية الكرواتية إنها تحضر لاستئناف رحلاتها بنظام الشارتر السياحية لمراكز السفر والاستجمام على ساحل الأدرياتيك والمدن الأوروبية الرئيسية قبل نهاية العام الجارى.
 
وقالت وكالة تانينوج للأنباء نقلا عن بيان للخطوط الكرواتية الجمعة إن رحلات الشارتر سيتم استئنافها اعتمادا على طائرات نقل الركاب من طراز بوينج 737 – 800. 
وأشارت " تانيوج " إلى أن شركة خطوط ETF Airways ستكون هي أول شركة تقدم خدمات السفر الجوي السياحي بنظام الشارتر في كرواتيا وقد تأسست في نوفمبر من العام الماضى وتقوم حاليا باستكمال إجراءات التعاقد الدائم مع أطقم الملاحة الجوية والخدمات والضيافة لبدء نشاطها قبل حلول نهاية العام الجارى بعد أن أعاقت جائحة كورونا إنطلاقها في مطلع العام الجاري، كما كان مخططا نتيجة إغلاق المطارات وتعثر حركة السفر الجوي.

كرواتيا

الخطوط الجوية الكرواتية

نظام الشارتر

الرحلات الجوية

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