الهند تحث البنك الدولى على مراعاة قدرة الدول الضعيفة على تحمل الديون

نيودلهى /أ ش أ/

حثت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، البنك الدولى على إمكانية استمرار الاستجابة للأزمة الناجمة عن جائحة كورونا مع مراعاة القدرة على تحمل ديون البلدان الضعيفة.

جاء ذلك - حسبما ذكرت صحيفة "هندو بيزنس لاين" الهندية اليوم السبت، خلال مشاركة وزيرة المالية الهندية فى اجتماع لجنة التنمية التابع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشادت سيترامان بالدور الاستباقى الذى تلعبه مجموعة البنك الدولى فى مساعدة الدول النامية للوصول إلى لقاحات فيروس كورونا فى الوقت المناسب وبأسعار معقولة وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمى للقاحات والتحصين.

وقالت الوزيرة إن جميع حكومات العالم منخرطة فى توجيه الاقتصاد والشعوب للخروج بأمان من جائحة كورونا، مضيفة أن الهند اتخذت عددا من الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء والتخفيف من تأثيره الاجتماعى والاقتصادى بما فى ذلك سلسلة من حزم التحفيز الاقتصادى فى العام الماضي.

وأوضحت أن حزمة التحفيز الاقتصادي، بقيمة 27.1 تريليون روبية والتى تمثل أكثر من 13% من الناتج المحلى الإجمالى للهند، لا تهدف فقط إلى توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والضعفاء ولكن أيضا لدفع الإصلاحات الاقتصادية قدما.