اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أبريل 2021 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تحث البنك الدولى على مراعاة قدرة الدول الضعيفة على تحمل الديون

السبت، 10 أبريل 2021 10:00 م
الهند تحث البنك الدولى على مراعاة قدرة الدول الضعيفة على تحمل الديون البنك الدولى
نيودلهى /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حثت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، البنك الدولى على إمكانية استمرار الاستجابة للأزمة الناجمة عن جائحة كورونا مع مراعاة القدرة على تحمل ديون البلدان الضعيفة.

جاء ذلك - حسبما ذكرت صحيفة "هندو بيزنس لاين" الهندية اليوم السبت، خلال مشاركة وزيرة المالية الهندية فى اجتماع لجنة التنمية التابع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشادت سيترامان بالدور الاستباقى الذى تلعبه مجموعة البنك الدولى فى مساعدة الدول النامية للوصول إلى لقاحات فيروس كورونا فى الوقت المناسب وبأسعار معقولة وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمى للقاحات والتحصين.

وقالت الوزيرة إن جميع حكومات العالم منخرطة فى توجيه الاقتصاد والشعوب للخروج بأمان من جائحة كورونا، مضيفة أن الهند اتخذت عددا من الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء والتخفيف من تأثيره الاجتماعى والاقتصادى بما فى ذلك سلسلة من حزم التحفيز الاقتصادى فى العام الماضي.

وأوضحت أن حزمة التحفيز الاقتصادي، بقيمة 27.1 تريليون روبية والتى تمثل أكثر من 13% من الناتج المحلى الإجمالى للهند، لا تهدف فقط إلى توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والضعفاء ولكن أيضا لدفع الإصلاحات الاقتصادية قدما.

 


الهند

أخبار الهند

البنك الدولى

عبء الديون

أزمة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنك الدولى يختتم اجتماعات الربيع بمناقشة تداعيات وباء كورونا.. رئيس المجموعة: أزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.. ويؤكد: تتطلب السعى لتحقيق التعافى من آثارها عالميا.. وتقديم الدعم المتواصل للحكومات

السبت، 10 أبريل 2021 06:00 م

استطلاع البنك الدولى: 38.5% يؤيدون التوسع فى توزيع لقاحات كورونا بالدول النامية

السبت، 10 أبريل 2021 04:11 م

البابا فرنسيس يحث صندوق النقد والبنك الدولى على خفض ديون الدول الفقيرة

الجمعة، 09 أبريل 2021 12:00 ص

البنك الدولى يناقش أهمية الاقتصاد الأخضر للعالم بمشاركة مصر

الخميس، 08 أبريل 2021 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة