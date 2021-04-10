النيابة تبدأ التحقيق فى حادث تصادم قطار بعربة كارو فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

طلبت النيابة العامة في المنيا استدعاء عامل مزلقان قرية ماقوسة لسماع أقواله في حادث تصادم قطار بعربة كارو مساء أمس الجمعة، مما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة المتوفاة في الحادث بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة لتحديد كيفية حدوث الإصابات التي أدت للوفاة، فيما توجه فريق من النيابة للمستشفي العام لسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي العربة الكارو التي صدمها القطار لحين صدور قرارات وتصرفات النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث.

وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن إلى أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه رغم تشغيل آلة التنبيه.

وقال مسئول بالسكة الحديد، إن حركة القطارات لم تتعطل جراء الحادث، وأن التحريات الأولية تشير إلي أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه ونتج عن ذلك وقوع الحادث.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلي محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة، أثناء تخطي العربة الخاطئ للمزلقان.

رافق المحافظ نائبه، الدكتور محمد أبو زيد، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ومسؤولي مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، وهيئة الإسعاف.

كما تابع المحافظ حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، واطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهاً مسئولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف الإعانات الاجتماعية المقررة بصورة عاجلة.

وأعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الطفلة، معربا عن أمنياته بخالص الشفاء للمصابين.