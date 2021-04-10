النيابة الإدارية تحتفل بإصدار الهيئة كتاب "حصن العدالة".. صور

كتب عبد الله محمود

شهد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، حفل إصدار هيئة النيابة الإدارية لكتابها، والذي يحمل عنوان (النيابة الإدارية.. حصن العدالة) وذلك بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل.

وحضر الحفل عدد من قيادات النيابة الإدارية والمجلس الأعلى، ولفيف من كبار رموز الدولة في مختلف المجالات، وأبرزهم المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والأستاذة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والكاتب والمؤرخ حلمي النمنم – وزير الثقافة الأسبق، و الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والمستشار الدكتور خالد القاضي، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك الكتاب صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وتم إعداد مادته العلمية تحت إشراف لجنة من مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشا أحمد مرسي – نائب رئيس الهيئة، وقد تضمن الكتاب تعريفًا بالنيابة الإدارية وتشكيلها ورسالتها ودورها، ومن ثم تطورها الدستوري والتشريعي، واختصاصها الولائي، والضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمتهم أمامها، وكذلك سلطات النيابة الإدارية في مرحلة التحقيق، ودورها في مكافحة الفساد في إطار منظومة العدالة، وعلاقتها بسائر الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

كما تتضمن عرضًا موجزًا ووافيًا لعدد من أهم القضايا العملية التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها، وقد أعد هذا الكتاب متضمنًا مادة مبسطة حتى يستفيد منه غير المتخصصين في المجال القانوني.