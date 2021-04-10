المدفعية الملكية البريطانية تطلق 41 طلقة تحية سلاح تكريما للأمير فيليب

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أطلقت المدفعية الملكية البريطانية 41 طلقة مدفعية خلال مراسم تحية السلاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ تكريمًا لوفاة دوق إدنبرة، الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، الذي رحل أمس عن عمر يناز 99 عامًا.

وبدأت المدفعية الملكية - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية - إطلاق جولة واحدة من الطلقات المدفيعة كل دقيقة بدءًا من الساعة الـ 12 منتصف اليوم السبت (بالتوقيت المحلي للبلاد)، في جبل طارق ومن سفن البحرية الملكية؛ وفي مدن من بينها العاصمة /لندن/، و/إدنبرة/، و/كارديف/، و/بلفاست/، وكذلك من السفن الحربية التابعة للبحيرية الملكية.

كما انتهت مراسم تحية السلاح في جميع أنحاء الملكة المتحدة الساعة 12:41 مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد)