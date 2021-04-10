اليوم السابع
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السبت، 10 أبريل 2021 10:28 م
خالد صلاح
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الكويت تنفى إصابة 40 نزيلا فى السجن المركزى بكورونا

السبت، 10 أبريل 2021 10:00 م
الكويت تنفى إصابة 40 نزيلا فى السجن المركزى بكورونا سجن _ صورة أرشيفية
الكويت /أ ش أ/

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 نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله حول انتشار الاصابة بفيروس كورونا، بين أكثر من 40 نزيلا فى السجن المركزي، مؤكدة حرصها على حماية النزلاء والحفاظ على صحتهم.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمنى الكويتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن ما تم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح ، مبينة أن عدد الحالات الايجابية بلغ حالتين فقط بالاضافة إلى حالة اشتباه.

وأفادت بأنها حالات لا تدعو للقلق إذ تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة من قبل لجنة تابعة لوزارة الصحة الكويتية، وتم وضعها تحت المتابعة وعزل العنبر الذى وجدت به الحالات الايجابية للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى عمل مسحات طبية لجميع النزلاء للتأكد من خلوهم من الفيروس.

 


الكويت

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إصابة 40 نزيلا

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فيروس كورونا

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