اليوم السابع
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السبت، 10 أبريل 2021 02:55 م
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السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة خلال رمضان

السبت، 10 أبريل 2021 02:37 م
السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة خلال رمضان الشرطة السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي رئيس اللجنة العليا للعمرة، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لأداء مناسك العمرة، خلال شهر رمضان المقبل، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
 
وأكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود القيادة السعودية، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين، مشيرا إلى أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والإنسانية.

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العمرة

رمضان

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