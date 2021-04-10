الداخلية تضبط 605 قطع سلاح و20 كيلو هيروين و379 عنصرا إجراميا.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو جهود الداخلية خلال أسبوع، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث داهمت الداخلية عددا من البؤر الإجرامية، ما أسفر عن مصرع عنصر وضبط 379 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.

وتمكنت الجهود من ضبط 605 قطع سلاح بينها رشاشات وبنادق آلية، وكشف غموض 47 حادثا متنوعا، وتنفيذ 385755 حكما قضايا، بينها 1606 أحكام جنائية.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 74576 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 60٫867٫941 جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1300 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة وضبط 14 قضية فى مجالات "إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال"، و13 قضية فى مجالات "إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة 1910458991جنيه.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1349 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها 1500 متهم، وبحوزتهم 187 كليو حشيش و165 كيلو بانجو و20 كيلو هيروين و79٫926 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا عن ضبط 1102 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت 7057 شيشة، وغلق 4219 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 83459 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ82946 شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 513 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.