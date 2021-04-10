الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (434) متهم، وبحوزتهم (23قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن عن مصرع عنصر وضبط (379) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – السويس- الغربية- قنا – المنيا- الشرقية – كفر الشيخ – الأقصر – المنوفية – البحر الأحمر – القليوبية – البحيرة – دمياط – أسوان – بورسعيد – الفيوم - الإسماعيلية) ، وبحوزتهم (205 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح – مخدرات – سرقة – قتل – شروع فى قتل"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (605) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش- 57 بندقية آلية – 90 بندقية غير مششخنة– 33مسدس – 424 فرد محلى – 741 طلقة مختلفة الأعيرة – 55 خزينة - 1047 قطعة سلاح أبيض).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (9) تشكيلات عصابية، ضموا (24) متهماً ، إرتكبوا (32) حادث سرقة متنوع، وضبط (72) قضية أحداث، وإعادة (9) سيارات مبلغ بسرقتها.

وكشفت الداخلية غموض (47) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (68) متهماً.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تم تنفيذ (385755) حكم قضائى ، بينها (1606) حكم جناية، و(142406) حكم حبس، و(185777) حكم غرامة، و(55966) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8721 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (130) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (516 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (69660 جنيه، وضبط (11) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (166956 لتر) تم تجميعها لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8580) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1298٫126) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (233) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (249٫343) طن ، وكذا ضبط (88) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (20٫429) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (74576) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60٫867٫941) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1300) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (194) قضية ضرائب عامة ، كشف (70) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (65) قضية فى مجال الجمارك ، (7) قضايا فى مجال حماية ممتلكات الدولة ، (252) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (435) حكم قضائى ، (250) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (14) قضية فى مجالات (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال) ، (13) قضية فى مجالات (إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (1910458991جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1700) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ..وكذا ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين إرتكبوا (2) واقعة "سرقة" .

وأسفرت الجهود في مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (352) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (188) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية ".. ضبط خلالها العديد من (أجهزة الحاسب الآلى وكروت فك شفرة) ، وكذا (164 قضية فى مجال جرائم المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص".. بمضبوطات بلغت (62000 كتاب مقلد ومنسوخ.

ونجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط (543) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1257) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (191) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (268) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (89) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (501) لنش سياحى.

وتمكنت الجهود فى مجال أمن الموانئ من  ضبط (13) قضية تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل) ، وكذا (72) قضية متنوعة أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، فيما نجحت الجهود فى مجال الأمن السياحى في ضبط (2527) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1349) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1500) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (187٫690 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (165٫446 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (19٫884 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (18٫200 كيلو جرام)، و(79٫926) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأسفرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (27) قضية بإجمالى (30) متهم.. بمضبوطات بلغت (4 طن و485 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (248007) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (36498 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 4270 موقفا عشوائيا)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (181) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1126) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (5) سائقين منهم، وفحص (985) مركبة تبين مخالفة (168) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (5381) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (313) سائقا منهم.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (6816) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1102) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (7057) شيشة، وغلق (4219) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (83459) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (82946) شخصا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (513) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.