"التعليم العالى": 18 دولة تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى لتراث الشعوب

كتب محمد صبحى

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، فعاليات الملتقى الدولي لتراث الشعوب تحت شعار "تراثنا هويتنا" برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، بحضور الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من السفراء والمستشارين الثقافيين من الدول المُشاركة.

وشارك في الملتقى 130 طالبًا وافدًا من 18 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، حيث شاركت كل من (السعودية واليمن وسوريا وجزر القُمر وموريتانيا وفلسطين والسودان وإريتريا والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار وتشاد والنيجر وجنوب السودان وزامبيا وبنجلاديش وأفغانستان والهند).

وشهد الملتقى تقديم عدة عروض فولكلورية لطلاب من الدول المشاركة بأزيائهم التقليدية، ثم توجه السادة الحضور لافتتاح معرض التراث وتفقد المعروضات المختلفة التي تنوعت ما بين الملابس التقليدية والأكلات الشعبية بما يعكس هوية وتراث كل دولة، كما تم تكريم السفراء والمستشارين الثقافيين للدول المشاركة.

كما عُقدت عدة لقاءات تثقيفية أهمها مع الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للتعريف بالاستراتيجية القومية والدولية لمواجهة الإدمان ومكافحة المخدرات بالإضافة إلى لقاء مع مسؤولي معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا كمال على حرص الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على وجود تعاون وصداقة بين الطلاب، وذلك من خلال الحث المستمر على مشاركتهم في مختلف الأنشطة الثقافية، حتى يكون كل طالب بمثابة سفيرًا لبلده في بلده الثاني مصر.

وأعرب الدكتور كريم همام عن سعادته باستضافة المعهد للطلاب الوافدين والسادة الدبلوماسيين من الدول المشاركة، مؤكدًا أن استضافة المعهد لهذا الملتقى يأتي ضمن توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير برامج المعهد وتوسيع قاعدة المستفيدين، موضحاً أهمية التعاون والتكامل بين الشعوب لخلق جيل متسامح بعيد عن التعصب ومتقبل للآخر، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه إدارة الوافدين بالوزارة من استقطاب المزيد من الطلاب للدراسة بمصر من خلال مبادرة "ادرس في مصر"، وحرصهم الدائم على تذليل العقبات لجميع الطلاب، وحثهم على التعرف على الثقافة والهوية المصرية الأصيلة.

وعلى هامش الملتقى، أقيم حفل موسيقي غنائي لأوركسترا الحلم "منتخب جامعة قناة السويس للموسيقى والكورال"، وقدمت خلاله مجموعة مميزة من الأغاني العربية القديمة والحديثة.

كما قامت الإدارة المركزية للوافدين بالتعاون مع معهد إعداد القادة بدعوة السادة المستشارين لزراعة شجرة في أرض معهد إعداد القادة، تمثيلاً لدولهم والعلاقات العميقة والوطيدة بين مصر وأشقائها من الدول العربية والإفريقية والآسيوية.