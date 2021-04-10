اليوم السابع
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بإجراءات احترازية..

"التأمينات" تستأنف غدا صرف الشريحة الثالثة لمعاشات شهر أبريل

السبت، 10 أبريل 2021 01:00 ص
"التأمينات" تستأنف غدا صرف الشريحة الثالثة لمعاشات شهر أبريل معاشات
كتب مدحت وهبة

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تستأنف غدا الأحد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى صرف معاشات أبريل ، وذلك للشريحة الثالثة، لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى، وحتى 3000 جنيه، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

‎كما تواصل الهيئة القومية للتأمينات صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد، بدءاً من أول الشهر الجارى بالتوازى مع معاشات أبريل.

 


التأمينات

معاشات شهر أبريل

إجراءات احترازية

فيروس كورونا

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