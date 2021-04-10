الأمير هارى يستعد لحضور جنازة دوق إدنبرة وميجان ماركل تغيب عن المراسم

ريهام عبد الله

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الأمير هارى، دوق ساسكس، تحدث إلى كبار أعضاء العائلة المالكة وهو يخطط لعودته إلى بريطانيا لحضور جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة، مشيرة إلى أن ميجان ماركل ستبقى في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن دوق ساسكس يقوم بترتيبات رحلته الأولى إلى الوطن منذ ترك الزوجين الحياة الملكية وانتقالهما إلى كاليفورنيا، ومن المتوقع أن تبقى ميجان فى الولايات المتحدة، ولن تقوم بالرحلة وتبقى في منزلهما في كاليفورنيا بسبب حملها.



هارى وميجان والأمير فيليب

وقالت مصادر إن الأمير هاري تحدث بالفعل مع أفراد أسرته بمن فيهم الأمير تشارلز والأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، وفقًا لما ذكرته "ميرور".

وأوضح المصدر، أن "الأمير هارى قال إنه يريد أن يكون مع الجميع ويقوم بالفعل بترتيبات العودة إلى الوطن"، وقام الزوجان فى وقت سابق، بتكريم الأمير فيليب بعد أنباء وفاة دوق إدنبرة، ففي منشور على موقع آرتشويل على الإنترنت، أشاد دوق ودوقة ساسكس بالأمير فيليب من خلال الرسالة المكونة من سطرين، ملخصها: "شكرًا لك على خدماتك ... سنفتقدك كثيرًا".



موقع آرتشويل

وستكون عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة جده لحظة محورية لعائلة ملكية منقسمة لا تزال تعاني من جروح عميقة بسبب مقابلة هارى وميجان مع أوبرا وينفرى والتى أثارت الكثير من الجدل.