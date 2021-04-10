اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أبريل 2021 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمير هارى يستعد لحضور جنازة دوق إدنبرة وميجان ماركل تغيب عن المراسم

السبت، 10 أبريل 2021 11:25 ص
الأمير هارى يستعد لحضور جنازة دوق إدنبرة وميجان ماركل تغيب عن المراسم الأمير هارى وميجان ماركل
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الأمير هارى، دوق ساسكس، تحدث إلى كبار أعضاء العائلة المالكة وهو يخطط لعودته إلى بريطانيا لحضور جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة، مشيرة إلى أن ميجان ماركل ستبقى في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن دوق ساسكس يقوم بترتيبات رحلته الأولى إلى الوطن منذ ترك الزوجين الحياة الملكية وانتقالهما إلى كاليفورنيا، ومن المتوقع أن تبقى ميجان فى الولايات المتحدة، ولن تقوم بالرحلة وتبقى في منزلهما في كاليفورنيا بسبب حملها.

هارى وميجان والأمير فيليب
هارى وميجان والأمير فيليب

 

وقالت مصادر إن الأمير هاري تحدث بالفعل مع أفراد أسرته بمن فيهم الأمير تشارلز والأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، وفقًا لما ذكرته "ميرور".

وأوضح المصدر، أن "الأمير هارى قال إنه يريد أن يكون مع الجميع ويقوم بالفعل بترتيبات العودة إلى الوطن"، وقام الزوجان فى وقت سابق، بتكريم الأمير فيليب بعد أنباء وفاة دوق إدنبرة، ففي منشور على موقع آرتشويل على الإنترنت، أشاد دوق ودوقة ساسكس بالأمير فيليب من خلال الرسالة المكونة من سطرين، ملخصها: "شكرًا لك على خدماتك ... سنفتقدك كثيرًا".

موقع آرتشويل
موقع آرتشويل

 

وستكون عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة جده لحظة محورية لعائلة ملكية منقسمة لا تزال تعاني من جروح عميقة بسبب مقابلة هارى وميجان مع أوبرا وينفرى والتى أثارت الكثير من الجدل.

 


الامير هارى

هارى وميجان

الامير فيليب

وفاة الامير فيليب

جنازة دوق ادنبره

وفاة زوج ملكة بريطانيا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمير فيليب من لاجئ هارب إلى زوج ملكة إنجلترا "فيديو"

السبت، 10 أبريل 2021 07:23 ص

جثمان الأمير فيليب يُشيَّع بدون جنازة أو وضع الزهور.. كلية الأسلحة البريطانية تعلن عدم إقامة مراسم دفن لدوق إدنبره.. ومصدر ملكى يتوقع تواجد الأمير هارى لوداع جده.. صحيفة إنجليزية:الحمل عائق أمام ميجان من الحضور

السبت، 10 أبريل 2021 07:00 ص

باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.. الإنتربول يعتقل 195 مطلوبا فى حملة دولية على مهربى البشر.. العثور على مقبرة جماعية لعمال مناجم مفقودين فى باكستان

السبت، 10 أبريل 2021 12:00 ص

صور العالم هذا المساء.. العالم ينعى الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.. إخلاء جزيرة سانت فينسنت من السكان بعد ثوران بركان "لاسوفرير".. المسلمون يؤدون صلاة آخر جمعة من شهر شعبان والعالم الإسلامي يتحرى هلال رمضان

الجمعة، 09 أبريل 2021 10:00 م

ميلانيا ترامب تنعى الأمير فيليب: "أحر التعازي للملكة وشعب بريطانيا"

الجمعة، 09 أبريل 2021 08:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة