اشتراطات يجب توافرها لمقدمى خدمات التمويل الاستهلاكى وفقا للقانون الجديد

كتب ـ هشام عبد الجليل

يهدف قانون التمويل الاستهلاكى، لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

وفيما يلى نستعرض الاشتراطات الواجب توافرها فى مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكى:..

ووفقا للقانون.. على مقدمى التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد فى سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:

- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.

- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی

- أن يتوافر لدى المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة

- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

- أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.

- أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.

- أى شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.