اليوم السابع
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السبت، 10 أبريل 2021 09:12 م
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استقالة وزيرة العمل فى تشيلى بسبب فشل تعديلات نظام المعاشات

السبت، 10 أبريل 2021 09:00 م
استقالة وزيرة العمل فى تشيلى بسبب فشل تعديلات نظام المعاشات ماريا خوسيه زالديفار وزيرة العمل التشيلية
سانتياجو أ ش أ

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قدمت وزيرة العمل التشيلية ماريا خوسيه زالديفار استقالتها اليوم إلى الرئيس سيباستيان بينيرا، الذى قبلها وأعلن تعيين النائب باتريسيو ميليرو خلفا لها.

ووفقا لوكالة أنباء جنوب الأطلنطي، اليوم، أعرب الرئيس سيباستيان بينيرا عن تقديره لجهود الوزيرة المستقيلة زالديفار فى محاولة إصلاح نظام التقاعد وتحسين مزايا الملايين من المتقاعدين الحاليين وفى المستقبل.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على إرساء الأسس لنظام تقاعد أكثر عدلا وأكثر دعما مع توفير معاشات تقاعدية أفضل.

بينما أعربت أدريانا مونيو رئيسة مجلس الشيوخ فى تشيلى عن استيائها بسبب صعوبة العمل مع حكومة تغير وزرائها كل ثلاثة أشهر، على حد قولها.

 


وزيرة العمل فى تشيلى

أخبار تشيلى

تعديلات نظام المعاشات

المعاشات في تشيلى

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