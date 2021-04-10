اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وتونجيث

السبت، 10 أبريل 2021 12:32 م
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وتونجيث الزمالك
كتب محمود عبد الراضي

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تستعد الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة لتأمين مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا وذلك مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي.
 
تم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الاجراءات الأمنية والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ستاد القاهرة ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية كما تم تشكيل فريق أمني علي أعلي مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة والضيوف من جانب الفريق الضيف والاتحاد الافريقي لكرة القدم.
 
ودفعت الشركة الإفريقية بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات واحكام السيطرة الأمنية علي مجريات الأحداث، كما أجري فريق التأمين عمليات التدريب ورفع الكفاءة بهدف الوصول لأعلي معدلات الأداء أثناء فترة إقامة المباراة.
 
رجال الأمن
رجال الأمن

 


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