اليوم السابع
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إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيسا لجيبوتى بنسبة تصويت أكثر من 98%

السبت، 10 أبريل 2021 09:11 ص
إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيسا لجيبوتى بنسبة تصويت أكثر من 98% إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتى
وكالات

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فاز رئيس جيبوتي المنتهية ولايته، إسماعيل عمر جيله، بالانتخابات الرئاسية من جديد، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية، مؤمن أحمد شيخ، في ساعة متأخرة من ليل أمس، وحصل الرئيس، إسماعيل عمر جيله، على 167535 صوتا بنسبة 98.58%، والمرشح المستقل، زكريا إسماعيل فرح، على 4408 صوتا بنسبة 2.59%، بحسب "روسيا اليوم".

وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 أبريل 2021، حيث أعلن في التلفزيون العام "RTD" أن النتائج النهائية ستصدر قريبا من قبل المجلس الدستورى، وسعى إسماعيل عمر جيله (73 عاما)، بدعم من عدة مجموعات سياسية (بما في ذلك حزب الشعب التقدمى، الحزب الحاكم) المتحد تحت راية الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، إلى الحصول على فترة خامسة على رأس البلاد.

وفي "فيسبوك"، قال الرئيس المعاد انتخابه "شكرا لكم على ثقتكم، شكرا لك جيبوتي! دعونا نواصل معا!".

تجدر الإشارة إلى أن إسماعيل عمر جيله وافق على الترشح للانتخابات الرئاسية بعد نداء من الشباب الجيبوتى الذين نظموا تجمعا كبيرا في 17 ديسمبر 2020، بكل من العاصمة والمناطق الداخلية، وحثوه على الترشح لفترة جديد.


جيبوتى

إسماعيل عمر جيله

الانتخابات الرئاسية

فيسبوك

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