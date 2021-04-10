إصابة 6 أشخاص فى 3 حوادث سير بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف اليوم السبت، وقوع 3 حوادث سير، نجم عنها 6 مصابين نقلتهم سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى. وأصيب شخص وطفله فى حادث تصادم سيارة ملاكى بطفلة أمام عزبة الوالدة التابعة لمركز بنى سويف، نقلتهما سيارتى إسعاف.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من حامد ع.ع 45 سنة موظف بالاوقاف مصاب اشتباه نزيف داخلى بالمخ و شروق .ا.ع 11سنة مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب شخصان فى حادث انقلاب دراجة بخارية بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف نقلتهما سيارة إسعاف إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى احمد ت مقيم قرية بنى عفان 55 سنه مصاب سحجات وكدمات بالجسم ومحمود ي ت 60 سنة مقيم بنى عفان مصاب جرح قطعى بالوجه.

كما اصيب شخصان فى حادث انقلاب دراجه بخاريه على طريق مصر اسيوط الزراعي بعد اسعاف سدس بمركز ببا وقامت سيارة الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى التخصصى وهما عويس ش م 40 سنه مصاب بسحجات وكدمات بالوحه ونجله يوسف 14 سنه مصاب جروح وسحجات بالجسم.