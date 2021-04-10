إحاله 37 من العاملين بالإدارات الخدمية بمركز ومدينة المطرية بالدقهلية للتحقيق

الدقهلية - فريق المحافظات

قاد محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينه المطرية بمحافظة الدقهلية ، حملة تفتيش على كافة الإدارات الخدمية بنطاق مركز ومدينه المطرية ، وذلك بالتعاون بين حسين البغدادى مفتش بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة ، حيث تم المرور على ( مستشفى المطرية المركزى - الإدارة الصحية بالمطرية - إدارة تموين المطرية - مركز رعاية الأمومة والطفولة بالعقبين - وحده طب الاسرة بالمطرية - الوحدة الصحية بالعصافرة - إدارة شباب المطرية - نادى المطرية الرياضى - مركز شباب المطرية – الوحدة البيطرية بالعصافرة والوحدة الصحية بقرية الجماملة) وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامة وحسن تقديم الخدمات للمواطنين.

وتبين غياب 37 من العاملين بالإدارات الخدمية بنطاق المركز، وتمت إحالتهم للتحقيق لعدم الالتزام بالحضور فى نوباتجيات العمل اليوم.

وشملت المخالفات ترك عمل بدون إذن مسبق وغياب بدون إذن مسبق وغلق تام لنادى المطرية الرياضى والوحدة البيطرية بالعصافرة .

وجارى رفع التقرير إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بإحالته للتحقيق لجهات التحقيق .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن متابعه الانضباط الوظيفى للعاملين بكافة الجهات الخدمية.