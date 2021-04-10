أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب للبضائع وتزوير المستندات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (4) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (39) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1725) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (205) حكم قضائى متنوع.

وفى مجالى مكافحة جرائم تزوير المستندات" تم ضبط (4) قضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.