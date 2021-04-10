أش أ: الحريري ينفى صلته بإلغاء العراق زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال لبغداد

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نفى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بصورة قاطعة، صحة خبر نشرته إحدى الصحف اللبنانية يزعم مزاولته ضغوطا أدت إلى قيام العراق بإلغاء الزيارة التي كانت مقررة يوم السبت المقبل لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى بغداد على رأس وفد وزاري لبناني.

وأكد الحريري – في بيان اليوم السبت – أن هذا الخبر ملفق بنسبة 100% ولا يمت للحقيقة بأي صلة، كما أنه يشكل إساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في العراق ولبنان.

وكانت صحيفة (الأخبار) وثيقة الصلة بحزب الله، قد نشرت في عددها الصادر اليوم تقريرا إخباريا تحت عنوان "الحريري يلغي زيارة دياب للعراق" أوردت فيه أن إلغاء الجانب العراقي لزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إلى بغداد، يعود إلى تعرض العراق لضغوط من قبل الحريري.

وسبق وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية مساء أمس نبأ إرجاء الزيارة، مشيرة إلى أن مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية أبلغت مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء بلبنان، عن طلب تأجيل موعد الزيارة وذلك في ضوء "أسباب عراقية داخلية".