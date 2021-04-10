اليوم السابع
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أشرف زكى يتقدم ببلاغ للنيابة يتهم فيه شخصا بسب وقذف فنانات "حفل المومياوات"

السبت، 10 أبريل 2021 07:43 م
أشرف زكى يتقدم ببلاغ للنيابة يتهم فيه شخصا بسب وقذف فنانات "حفل المومياوات" أشرف زكى
كتب أحمد الجعفرى

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تقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى، يتهمه بالسب والقذف والطعن فى أعراض الفنانات المشاركات فى حفل نقل "المومياوات" الملكية من المتحف المصرى، لمتحف الحضارة بالتحرير، وذلك عبر صفحته الإليكترونية والتى يتابعه عليها الآلاف.

وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى وحمل رقم 64664 سنة 2021، أن الشاكى فوجئ بالمشكو فى حقه يقوم بالسب والقذف والطعن فى أعراض الفنانات المشاركات فى حفل نقل المومياوات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتابع البلاغ أن المشكو فى حقه أورد عبارات تتضمن معنى السب والقذف والطعن فى الأعرض ضد عدد من الفنانات من بينهم يسرا وهند صبرى وسوسن بدر ونيللى كريم ومنى زكى والفنان أحمد حلمى، وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة وإحالة المشكو فى حقه إلى المحاكمة الجنائية.

 


أشرف زكى

سب وقذف

الطعن فى الأعراض

حفل نقل المومياوات

فيس بوك

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