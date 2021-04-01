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9 خدمات إلكترونية للسائقين عبر بوابة مرور مصر تجنبك الذهاب لوحدة المرور

الخميس، 01 أبريل 2021 05:00 ص
9 خدمات إلكترونية للسائقين عبر بوابة مرور مصر تجنبك الذهاب لوحدة المرور وحدات المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تقدم بوابة مرور مصر التي استحدثتها وزارة الداخلية العديد من الخدمات الالكترونية للسائقين منها تسهيل استخراج التراخيص بدون التوجه إلى وحدات المرور وتقليل حالات التكدس على منافذ الوحدات وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، واتباع تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنتظمة الصحة العالمية في الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وتشمل قائمة الخدمات ما يلى:

1 - تجديد رخصة المركبة.

2 - إصدار ملصق إلكتروني.

3 - بدل فاقد رخصة المركبة.

4 - بدل تالف رخصة المركبة.

5 - التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.

6 - بدل فاقد رخصة القيادة.

7 - بدل تالف رخصة القيادة.

8 - الاستعلام عن المخالفات المرورية.

9 - لوحتك "مزاد إلكتروني لبيع لوحات مميزة للسيارات لصالح «تحيا مصر»".

 

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية ووزارة الداخلية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

 

 

 


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