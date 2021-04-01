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80 فارس وفارسة يشاركون بالمرحلة الأخيرة لبطولة الجمهورية للفروسية بشرم الشيخ

الخميس، 01 أبريل 2021 02:39 م
80 فارس وفارسة يشاركون بالمرحلة الأخيرة لبطولة الجمهورية للفروسية بشرم الشيخ بطولة الفروسية
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات الحلقة العاشرة للبطولة التأهيلية لبطولة الجمهورية للفروسية المرحلة الأخيرة بشرم الشيخ، والتى تقام فى الفترة من 1 وحتى 3 من شهر أبريل الجارى والمقامة تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 

حضر فعاليات البطولة المهندس هشام حطب رئيس الإتحاد المصرى للفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية، واللواء سيد معوض المدير التنفيذى لاتحاد الفروسية.

 

وبلغ عدد المشاركين بالبطولة 80 فارس وفارسة من مختلف نوادى الفروسية بجمهورية مصر العربية، منها نادى الشمس وسموحة والجزيرة واستاد القاهرة وبيجاسوس ونادى فروسية القوات المسلحة ونادى سبورتنج ونادى كينج رانش بالإسكندرية وM V B ومركز ستاليون للفروسية والمدرسة المصرية للفروسية.

 

الفروسية بشرم الشيخ
بطولة الفروسية بشرم الشيخ

 

المشاركين في الفروسية بشرم الشيخ
المشاركين في البطولة

 

 


اخبار محافظه جنوب سيناء

مسابقه فروسية

رئيس اتحاد الفروسية

الفروسيه

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