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يو إس ايه توداى: "فيس بوك" يحذف مقابلة مع ترامب على حساب زوجة ابنه

الخميس، 01 أبريل 2021 02:12 م
يو إس ايه توداى: "فيس بوك" يحذف مقابلة مع ترامب على حساب زوجة ابنه دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "يو إس ايه توداى" الأمريكية إن شركة "فيس بوك" حذفت مقابلة بالفيديو مع الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب أجرتها زوجة ابنه لارا ترامب في برنامجها "The Right View".

 

وقال المتحدث باسم "فيس بوك" آندى ستون، إن الفيديو غير مسموح به على فيس بوك وإنستجرام بسبب حظر الرئيس السابق لأجل غير مسمى بعد أحداث الشغب فى الكابيتول فى 6 يناير الماضى.

 

ونشرت لارا ترامب يوم الثلاثاء على موقع "إنستجرام": "عرض كبير الليلة - سينضم إليّ الرئيس دونالد ترامب في The Right View !!".

 

تلقت لارا ترامب ، المتزوجة من إريك ترامب ، بريدًا إلكترونيًا من فيس بوك يفيد بأن المحتوى بصوت الرئيس السابق ترامب "غير مسموح به حاليًا على منصاتنا"، وحذر فيس بوك من أنه سيتم أيضًا إزالة أى منشورات مستقبلية "مما يؤدى إلى قيود إضافية على الحسابات التى نشرتها"، ثم نشرت لارا ترامب المقابلة بالفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي Rumble.

 

وقالت الصحيفة، إن فيس بوك أوقف ترامب في أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، مشيرًا إلى احتمال قيامه بالتحريض على العنف.

 

وكتب نيك كليج ، نائب رئيس الشئون العالمية على فيس بوك في ذلك الوقت، أن القرار اتخذ في "ظروف استثنائية" حيث كان الرئيس الحالي "يحرض بنشاط على تمرد عنيف يهدف إلى إحباط الانتقال السلمي للسلطة ؛ وقتل خمسة أشخاص ؛ وحاول المشرعون الفرار من مقر الديمقراطية ".

 

وقال: "لم يحدث هذا من قبل - ونأمل ألا يحدث مرة أخرى أبدًا. لقد كانت مجموعة غير مسبوقة من الأحداث التي دعت إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة".


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