وزير النقل يتفقد الورش وتجديدات محطة سكة حديد طنطا.. فيديو

الغربية محمد طارق

استقبل صباح اليوم الخميس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فى إطار تفقد الوزير لورش وابورات السكة الحديد، ولقائه للسائقين والعاملين.

ورافق المحافظ، الفريق كامل الوزير، لتفقد أعمال تجديد ساحة محطة السكة الحديد بطنطا، والتي قامت محافظة الغربية بتجديدها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتكلفة 9 ملايين جنيه، تحملت منها محافظة الغربية 4 ملايين، وتحمل الجهاز الـ5 الآخرين، إذ جرى دهان الواجهة الأمامية لمبنى المحطة وتطوير ساحة انتظار السيارات ورصفها بالانترلوك، بجانب تطوير ورصف ميدان المحطة وجميع الشوارع المؤدية إليه ودهان جميع واجهات العمارات المطلة على الميدان الذي جرى تزيينه بعمل فني يعبر عن المحافظة.

جدير بالذكر أن محطة سكك حديد طنطا من أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، ولذلك كان لابد من تجديدها بما يتناسب مع تاريخها العريق ضمن جهود المحافظة لتطوير الميادين والحفاظ على المظهر الحضاري والراقي لعروس الدلتا.