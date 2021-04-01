اليوم السابع
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خلال مؤتمره بأسوان..

وزير القوى العاملة عن عمال قناة السويس: "المصرى يصنع الإعجاز".. فيديو

الخميس، 01 أبريل 2021 12:50 م
وزير القوى العاملة عن عمال قناة السويس: "المصرى يصنع الإعجاز".. فيديو وزارة القوى العاملة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه سعيد بتكريم العامل المصرى الذى يثبت دائما أنه الأقوى فى مواجهة التحديات، وهو الأمر الذى ظهر جليا فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة، قائلا: "عندما يواجه العامل المصرى التحديات يصنع الإعجاز وليس الإنجاز".

جاء ذلك خلال تسليم الوزير 10 آلاف وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى ، للعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والمحاجر وصيادى بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

أعلن "سعفان"، رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة من 200 ألف إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.

 

تسليم الوزير 10 آلاف وثيقة تأمين
تسليم الوزير 10 آلاف وثيقة تأمين

 

مؤتمر وزير القوى العاملة
مؤتمر وزير القوى العاملة

 

 


وزير القوى العاملة

محمد سعفان

العمالة غير المنتظمة

قناة السويس

السفينة الجانحة

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