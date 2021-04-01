وزيرة الثقافة: سلسلة فعاليات ثقافية بالمحافظات عن ثروت عكاشة خلال 2021

الإسكندرية - فريق المحافظات

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة أعدت برنامج فاعليات لإحياء مئوية الدكتور ثروت عكاشة فى جميع المحافظات، جاء ذلك خلال افتتاحها بصحبتها الدكتور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، لقاءً فكريًا يحمل عنوان "ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة".

بحضور الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى، للمشاركة فى هذا اللقاء الذى يعقد بالمقر الرئيسى للمكتبة بمدينة الإسكندرية.

وأضافت أن جميع الفاعليات الثقافية سوف تقام طوال عام 2021، من أبرزها إطلاق جائزة باسمه فى الترجمة، ومجموعة من المطبوعات عن الراحل الدكتور ثروت عكاشة، ومجموعة من الندوات تحكى تاريخه فى مجال الثقافة، موضحة أن الفاعليات تشمل احتفالية كبرى فى ابوسيمبل، ومسرح البالون، وسلسلة حلقات لثروت عكاشة، ومؤلفات ومجلات الراحل على مدار العام.

وأشارت إلى أن ثروت عكاشة قام إنشاء أكاديمية الفنون وغيرها من الصروح الثقافية، والتى خلقت جيل جديد من المبدعين والفنانين، قائلة: "أننى كوزيرة الثقافة بستكمل ما قام به الدكتور ثروت عكاشة، وخاصة وجود قصور ثقافة فى القرى والنجوع هذا ما قام به خلال رؤيته واستراتيجية فى الوزارة".

وكما تحدث الدكتور زاهى حواس، عبر فيديو مسجل عن اللقاء الذى جمعه بالدكتور ثروت عكاشة، والدور الذى قام به فى معبد أبو سمبل.