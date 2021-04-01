وزارة النقل: الموانئ المصرية استقبلت 156 مليون طن بضائع خلال 2020

كتب رضا حبيشى

أصدرت وزارة النقل تقريرا عن موشراء أداء الموانئ المصرية خلال 2020 شهد تقارب ما استقبلته الموانئ من حاويات وبضائع وحركة سفن خلال العام الماضى مقارنة بما شهدته فى 2019، مقابل حدوث تراجع شديد فى حركة الركاب والسياحة القادمة عبر الموانئ المصرية فى ظل جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على حركة السفر عبر الموانئ.

وشهدت الموانئ المصرية تداول 7.56 مليون حاوية مكافئة بواقع 1.68 مليون حاوية واردة و1.80 مليون حاوية صادرة و4.1 مليون حاوية ترانزيت، حيث سجل ميناء الإسكندرية تداول 1.69 مليون حاوية تشمل 880 الف حاوية واردة و811 ألف حاوية صادرة و1.8 مليون حاوية ترانزيت، وسجل ميناء دمياط تداول مليون حاوية تشمل 164 ألف حاوية واردة و276 ألف حاوية صادرة و612 الف حاوية ترانزيت.

فيما سجلت موانئ الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس (شرق وغرب بورسعيد والسخنة والأدبية والعريش) تداول 4.82 مليون حاوية تشمل 636 ألف حاوية واردة و709 ألف حاوية صادرة و3.47 مليون حاوية ترانزيت.

ووصلت حركة السفن بالموانئ المصرية إلى 11.392 ألف سفينة بواقع استقبال 3857 سفينة فى ميناء الإسكندرية، و2896 فى ميناء دمياط، و1157 فى هيئة موانئ البحر الأحمر، و3482 فى موانئ الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

واستقبلت الموانئ المصرية خلال 2020 عدد 156 مليون طن بضائع شملت تصدير 59.2 مليون طن واستيراد 96.8 مليون طن، وسجل ميناء الإسكندرية وحده استقبال 55.6 مليون طن بضائع تشمل 43.3 مليون طن واردة و12.3 مليون طن صادرة، وسجل ميناء دمياط استقبال 32.7 مليون طن بضائع شملت 18.4 مليون طن واردة و14.2 مليون طن صادرة، وسجلت موانئ البحر الأحمر 4.5 مليون طن بضائع تضمنت 2 مليون طن واردة و2.5 مليون طن صادرة، فيما استقبلت موانئ الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس 63.2 مليون طن بضائع بواقع 33 مليون طن واردة و30.2 مليون طن صادرة.

فيما شهدت حركة الركاب والسياحية عبر الموانئ المصرية تراجعا كبيرة خلال 2020 مقارنة بما شهدته فى 2019، حيث سجلت الموانئ وصول ومغادرة 171 ألف راكب وسائح فى 2020 مقارنة بـ 676 ألف فى 2019، وسجل ميناء الإسكندرية وصول ومغادرة 5414 سائح تشمل 2707 وصول و2707 مغادرة فى 2020 مقابل 8.7 ألف وصول ومغادرة فى 2019.

وشهدت موانئ الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وصول ومغادرة 3.4 ألف سائح بواقع 1.8 وصول و1.6 مغادرة فى 2020 مقابل وصول ومغادرة 18.5 ألف سائح فى 2019، فيما سجلت هيئة موانئ البحر الأحمر فى 2020 عدد 162.5 ألف راكب وسائح وصول ومغادرة تشمل وصول 95.8 ألف بينهم 10 آلاف سائح ومغادرة 66.7 ألف بينهم 10 آلاف سائح مقابل 648.6 ألف راكب وسائح وصول ومغادرة فى 2019 بواقع وصول 316 ألف بينهم 40 ألف سائح ومغادرة 332 ألف بينهم 40 ألف سائح.