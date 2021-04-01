وزارة التضامن تضىء مبناها باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمى للتوحد.. صور

كتب مدحت وهبة

أضاءت وزارة التضامن الاجتماعى، مبنى الديوان العام، بشارع المراغى فى العجوزة، باللون الأزرق، مساء اليوم، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لاضطراب طيف التوحد، والذى يوافق الثانى من إبريل من كل عام.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوعى بطيف التوحد على مستوى العالم قد ازداد فى السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة "بمن فيهم الذين يعانون من مرض التوحد" المنصوص عليها فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للأمم المتحدة، هى ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأشخاص ذوى اضطراب طيف التوحد التوحد يستحقون أن ينالوا الاهتمام الكافى والفرص الملائمة لقدراتهم من خلال الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وكافة المؤسسات الداعمة، وكذلك للجهات الإعلامية دور من خلال تحسين صورة ذوى الإعاقة وبالتحديد تحسين صورة الأشخاص ذوى التوحد خاصة أن الكثيرين يحتاجون أكثر للفهم عن طيف التوحد.

وأكدت أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمرضى التوحد، حيث ضمتهم ضمن الفئات المستفيدة من برنامج الدعم النقدى (كرامة)، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم لهذه القضية التى بدأت بالتوعية والتقبل والدمج، كما أكدت اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالأشخاص ذوى التوحد، حيث أطلقت الوزارة مركز خدمات التوحد فى عام 2018، وتقوم بدعم الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال سواء فنيًا أوماليا وكذلك الدعم الإعلامى.



مبنى وزارة التضامن باللون الأزرق



مبنى وزارة التضامن



إضاءة المبنى باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمى للتوحد



وزارة التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق



