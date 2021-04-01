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هيفاء أبو غزالة: انتخاب 4 أعضاء جدد فى لجنة حقوق الإنسان العربية

الخميس، 01 أبريل 2021 04:17 م
هيفاء أبو غزالة: انتخاب 4 أعضاء جدد فى لجنة حقوق الإنسان العربية الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة
بيشوى رمزى

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عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي أعمال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصص لانتخاب أربعة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية، وذلك برئاسة دولة الكويت، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتحت إشراف قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة.

 

وفى تصريح بالمناسبة، أفادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، أن الاجتماع شهد انتخاب أربعة أعضاء بالتزكية وهم السفيرة نادية جفون من جمهورية السودان، والمستشار عبد الرحمن الشبرقي من المملكة العربية السعودية، ورضى مراد من الجمهورية اللبنانية، والمستشار جابر صالح المرى من قطر، على أن تكون عضويتهم بصفتهم الشخصية.

 

وسوف تكون مدة ولاية الأعضاء المشار إليهم (4) سنوات تبدأ من تاريخ 3/4/2021 وتنتهي بتاريخ 2/4/2025، إعمالا لأحكام المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.


الجامعة العربية

لجنة حقوق الإنسان العربية

هيفاء أبو غزالة

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