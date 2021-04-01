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نقيب صيادلة القاهرة: مدينة الدواء تدعم التوسع فى تصدير الأدوية للخارج

الخميس، 01 أبريل 2021 10:40 م
نقيب صيادلة القاهرة: مدينة الدواء تدعم التوسع فى تصدير الأدوية للخارج الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مدينة الدواء في الخانكة، تدعم التوسع فى حجم تصدير الأدوية المصرية للخارج، حيث أن حجم التصدير للخارج حوالى 0.50% فقط سواء للدول العربية أو الإفريقية، إلا أن الإعلان عن إنشاء مدينة للدواء بمواصفات عالمية بغرض التصدير تُعد نقلة نوعية كبيرة.

 

وأضاف الشيخ، فى تصريحات لليوم السابع،: أن مصانع مدينة الدواء ستراعى أعلى مستوى من حيث التصنيع والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والذى يمكن مصر من فتح أفاق كبيرة وتحقيق الصدارة فى تصدير الأدوية للخارج بمنتجات ذات جودة مرتفعة، وخاصة بعد افتتاح الأقسام الخاصة بتصنيع أدوية الأورام وأدوية فيروس سى، والأمراض المزمنة.

 

وافتتح الرئيس السيسى، اليوم، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لإنشائها بهدف ضبط سوق الدواء، وسد الاحتياجات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والسعي للتصدير، وتصنيع الدواء وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، لافتا إلى أن الوقت الذى استغرقه كان الهدف منه إنتاج الأدوية بشكل علمى وبجدارة، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير العالمية فى هذا الصدد.

 




 


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