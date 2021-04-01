"نقابة الكيماويات": تطوير الدلتا للأسمدة فى مكانها يعيد الاستقرار لـ2600 أسرة

كتب عبد الحليم سالم

أكد عماد حمدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، رئيس النقابة العامة للكيماويات على أهمية وقيمة قرار الدولة بتطوير شركة الدلتا للأسمدة فى منطقة طلخا، وعدم نقلها إلى السويس لدمجها مع شركة النصر للأسمدة

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعلن عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى موقعها الحالى بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية.

وأضاف عماد حمدى لـ"اليوم السابع"، أن قرار تطوير الشركة مكانها أعاد الاستقرار لأكثر من 2600 أسرة عامل فى الشركة، واستجابة لجهود النقابة العامة للكيماويات المطالبة بتطوير الشركة مكانها وعدم نقلها أو تصفيتها، بجانب التأكيد على أهمية الشركة وما تمتلكه من أصول ومعدات، موجها الشكر للقيادة السياسية وللحكومة على هذا القرار الهام، الذى يساهم فى تطوير صناعة الأسمدة وزيادة صادراتها مما ينعكس على الاقتصاد القومى.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام أن هذا يأتي في ضوء التواصل والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.