اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"نقابة الكيماويات": تطوير الدلتا للأسمدة فى مكانها يعيد الاستقرار لـ2600 أسرة

الخميس، 01 أبريل 2021 09:00 م
"نقابة الكيماويات": تطوير الدلتا للأسمدة فى مكانها يعيد الاستقرار لـ2600 أسرة عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عماد حمدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات على أهمية وقيمة قرار الدولة بتطوير شركة الدلتا للأسمدة فى منطقة طلخا، وعدم نقلها إلى السويس لدمجها مع شركة النصر للأسمدة.
 
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعلن عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى موقعها الحالى بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية.
 
وأضاف عماد حمدى لـ"اليوم السابع"، أن قرار تطوير الشركة مكانها أعاد الاستقرار لأكثر من 2600 أسرة عامل فى الشركة، واستجابة لجهود النقابة العامة للكيماويات المطالبة بتطوير الشركة مكانها وعدم نقلها أو تصفيتها، بجانب التأكيد على أهمية الشركة وما تمتلكه من أصول ومعدات، موجها الشكر للقيادة السياسية وللحكومة على هذا القرار الهام، الذى يساهم فى تطوير صناعة الأسمدة وزيادة صادراتها مما ينعكس على الاقتصاد القومى.
 
وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام أن هذا يأتي في ضوء التواصل والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.

الدلتا للاسمدة

عماد حمدى

سماد طلخا

هشام توفيق

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة